Emma: “Souvenir è solo la prima tappa del mio nuovo viaggio”

È una cosa che mi era rimasta dentro: un senso di colpa per non esserci stata nel momento più importante. Io sono andata a Roma per scattare tutto il progetto di “Sbagliato ascendente leone”, che stavo rimandando da tanto tempo per stargli vicino. Mio padre mi aveva detto di andare a fare il mio lavoro. Io l'avevo visto sereno, ma mi aveva tirato un palo. Quindi mi sono portato questo senso di colpa perché non ero lì quando lui ha abbandonato questa terra. Racconto il mio viaggio da Roma a Lecce, completamente in apnea. Mi sono passate davanti tante immagini. Non l'ho scritta solo per me: non mi sento da sola nell'aver perso una persona cara. Il dolore può aiutare a costruire una catena salvifica per guardare con ottimismo il futuro.