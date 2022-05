Irama: piazza Duomo illuminata per “Ovunque sarai”. Il duetto con Rkomi

Irama chiede al pubblico di accendere le torce dei telefoni. Viene subito accontentato: è l’atmosfera perfetta per accompagnare la canzone successiva, “Ovunque sarai”, che l’artista ha presentato in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Sono tutti travolti dall’emozione, la piazza canta con Irama, in molti non trattengono le lacrime. Semplicemente pelle d’oca.