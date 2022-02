Irama: “Non vado dallo psicologo perché scrivo canzoni come quella di Sanremo”

“La canzone nasce in Salento. Era un periodo un po’ buio per me. Avevo preso una casa e mi ci ero chiuso dentro con con musicisti e produttori ma non riuscivo a scrivere, così sono salito sul tetto della casa e mi sono messo a scrivere in forma di poesia a una persona che non c’è più e così è nata ala canzone. Tante persone si rivedono in questo brano perché questa cosa capita a tante persone e la musica è fatta per condividere queste cose. A livello egoistico le canzoni sono una terapia, non vado dallo psicologo perché scrivo canzoni, però le canzoni sono anche emozioni bloccate da tirare fuori e rivivere quando le canti”.