Irama: nel nuovo album "ci sto mettendo tutta l'anima"

A distanza di un anno dall'edizione a Palermo, Irama sarà nuovamente ospite di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO in Piazza del Plebiscito, nell'ambito di Napoli Città della Musica - Live Festival 2024. Questa volta, però, non si presenterà in coppia con Rkomi, come accaduto nel 2023 nel corso della loro collaborazione da cui è nato l'album "No stress". Ai nostri speaker Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi ha anche anticipato alcuni dettagli sul nuovo disco.