Irama, Marco Mengoni, Mahmood e Fred De Palma: canzoni d'Oro dell'estate

Questo riconoscimento si affianca al successo di “Ti raggiungerò”, certificato Doppio Platino, che presenzia nella Top10 semestrale della classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti in Italia alla posizione 10, con oltre 45,3 milioni di stream e più di 39 milioni e mezzo di views su YouTube, e dopo i numeri straordinari di Fred De Palma: 4,2 milioni di ascoltatori mensili online, 19 dischi di Platino e 3 dischi d’Oro in Italia. L’artista si conferma anche il primo italiano a portare il reggaeton in Italia e l’unico ad aver raggiunto la posizione numero 2 dei singoli più ascoltati in un paese straniero con “Se iluminaba”, certificato quinto disco di Platino in Spagna.