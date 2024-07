Irama, le lacrime dell’amico per Ovunque sarai: “Ecco come nascono i miei brani”

È come sfogliare un album dei ricordi: rivivi i diverso periodi quando ricanti i tuoi pezzi?

“Devi concentrarti, però rivivo dei momenti, ricordo soprattutto quando le scrivevo. ‘Nera’, per esempio, l’ho finita in Finlandia: ero lì a fare musica. dovevo registrare ‘Un giorno in più’ e, mentre ero in hotel, ho scritto ‘Nera’ molto più velocemente... Non c’entra niente con la Finlandia, ma ero lì! Parlando di ‘Ovunque sarai’, ricordo che non riuscivo a scrivere niente. Ero arrabbiato, in Puglia, in una villa in cui mi piace chiudermi con tanti musicisti. Allora salii sul tetto della casa, era un periodo difficile, e iniziai a parlare a mia nonna solo guardando il cielo. Quando sono sceso, mi sono messo subito al microfono e, mentre registravo, un mio amico è scoppiato a piangere. Lì mi sono accorto che era una canzone autentica, trasudava verità.”