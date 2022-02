Irama: “L'arte è libera, oggi Freddie Mercury farebbe hit nel mondo latin”

A proposito del pezzo che porti in gara, “Ovunque sarai”, fa un po' seguito a quello dell'anno scorso… “Il filo conduttore è il fatto che io scriva le canzoni, quindi c'è sempre un po' di me, rovescio nei testi quello che provo. La Genesi del tuo colore è una canzone a cui sono legato, stiamo aspettando il Quarto Platino, è un po' come la Ballata dell'amore cieco, connubio tra testo triste e una musica ritmata. Ovunque sarai invece è in forma ballad, è dedicata a una persona che non c'è più”