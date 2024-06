Irama: “L’album è una necessità. E ho un messaggio per mio nipote…”

In tutto questo, i concerti in programma sono tanti: nell’immediato, a luglio partirà un tour estivo, mentre in autunno toccherà ai palazzetti italiani. Nonostante questo, il tempo per lavorare al prossimo disco c’è sempre: “Sto finendo di scrivere, è quello che faccio da quando sono bambino, lo faccio per necessità”, spiega ai nostri microfoni. “Tutto il tempo libero è dedicato all’album, ma sono molto esigente con me stesso e spero che questo arrivi alle persone. È importante che il disco sia il più perfetto possibile prima che esca”.