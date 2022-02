Irama insieme a Sfera Ebbasta, Rkomi, Guè... Tutti i feat del nuovo disco

“Il giorno in cui ho smesso di pensare”, il prossimo album di Irama in arrivo a fine febbraio, avrà 13 canzoni inedite. Al suo interno, non può mancare “Ovunque sarai”, il brano sanremese appena certificato Disco d'Oro, ma ci sono anche tanti featuring con artisti come Sfera Ebbasta, Rkomi e Guè: ecco la tracklist completa.