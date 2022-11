Irama, il video in cui annuncia il suo ritorno

Irama, dopo il successo estivo di “Pampampampampampampampam” si appresta a lanciare nuova musica. “Manca pochissimo”, ha scritto lui in un post in cui ha parlato di nuove ispirazioni. Nella clip, l’artista guarda un panorama mentre si gode un sigaro in una maxi-villa con piscina. In sottofondo, si sente una canzone popolare sudamericana, accompagnata da un pianoforte e un basso.