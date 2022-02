Irama: il sold out di Milano e la nuova data a Mantova

L'artista in sole due settimane ha ottenuto il disco d'Oro dalla FIMI per “Ovunque sarai”. Ora si sta preparando per lanciare il suo nuovo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, in uscita il 25 febbraio. Intanto la data del 30 aprile al Forum di Assago (Milano) ha registrato il tutto esaurito. Irama ha anche aggiunto la data zero al tour primaverile nei palasport: si tratta del live del 24 aprile alla Grana Padano Arena di Mantova. I biglietti per questo nuovo concerto sono già disponibili online e in tutti i punti vendita dal 27 febbraio.