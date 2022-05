Irama: il progetto di andare all’estero e la passione per le contaminazioni

ALBUM. “Il giorno in cui ho smesso di pensare” apre una via internazionale per Irama. “Racchiude tanto di me e tanta musica, sia italiana che non. Mi piace molto la contaminazione, mi piace molto dialogare con musicisti esteri e scoprire culture diverse. Sicuramente il prossimo passo sarà quello di andare anche all’estero e cercare di parlare dal vivo in un altro luogo, magari in un’altra lingua ma portando la nostra cultura”.