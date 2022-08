Irama e Sangiovanni, arrivano altri Dischi di Platino per i loro album

“Il giorno in cui ho smesso di pensare”, ancora sul podio degli album più venduti della settimana, è stato pubblicato da Irama in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ovunque sarai”. L’album, dal quale è stato estratto anche il singolo “5 gocce” e che ha visto aggiungersi in digitale la recente traccia “PamPamPamPamPamPamPamPam”, ottiene ora il doppio Platino per le oltre 100mila copie vendute.