Irama e Rkomi: dopo “Hollywood”, il viaggio continua con “Sulla pelle”

Il nuovo singolo non mancherà nella scaletta dei concerti del “No Stress Tour”, con cui la coppia multiplatino si esibirà nei palasport italiani. I live sono in programma a Firenze (sabato 25 novembre 2023, Mandela Forum), Napoli (martedì 28 novembre 2023, PalaPartenope), Roma (sabato 2 dicembre 2023, Palazzo dello Sport), Milano (mercoledì 6 dicembre 2023, Mediolanum Forum - Assago), Bologna (martedì 12 dicembre 2023, Unipol Arena - Casalecchio di Reno) e Torino (giovedì 14 dicembre 2023, Pala Alpitour).