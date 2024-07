Irama: “Da piccolo, facevo solo casino. Ho sempre voluto fare musica”

È un’estate molto produttiva, a livello musicale e di palco, per Irama. Difficile, quindi, trovare qualche momento di relax in questi mesi: “Non c’è vacanza, perché sto ancora finendo di scrivere l’album. Poi ci sarà il tour, quindi non ci sarà mai vacanza”, spiega l’artista. “Però sono fortunato, perché faccio quello che amo. Questo, per me, è già una sorta di vittoria e di vacanza, anche senza farla”.