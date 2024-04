Il Volo, sono ufficialmente 15 anni insieme: la foto di oggi e di allora a confronto

Per Il Volo, insomma, saranno ancorale occasioni in questo 2024 per, traguardo di cui Piero, Ignazio e Gianluca vanno: “All’inizio era impensabile. Però tutti i sacrifici e tutto quello che abbiamo fatto era per far sì che un giorno arrivassimo qui. Ci impegneremo sempre per vivere altri 15 anni in questo modo”, avevanoancora nella video-intervista #atupertu con la nostra Redazione