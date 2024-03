Il Volo a RADIO ITALIA LIVE: per la prima volta dal vivo le nuove canzoni

Con questo tour mondiale e con il suo primo album di inediti, Il Volo celebra il traguardo di 15 anni di carriera, quindi abbiamo chiesto ai tre artisti come si vedono fra altri 15 anni: “Io penso che sia molto difficile immaginare la propria vita proiettata in 15 anni, no? Neanche fossimo Nostradamus! Però dover pensare a quei ragazzi che iniziavano a cantare… Allora era impensabile, no? Però tutti i sacrifici, tutto quello che abbiamo fatto era per far sì che un giorno arrivassimo qui. Quindi siamo molto orgogliosi e contenti di tutto quello che è stato fatto nella nostra vita artistica sin da oggi e ci impegneremo sempre per viverne altri 15 in questo modo”.