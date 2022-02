Ecco quindi le nuove date, che slittano a dicembre. Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble si esibiranno il 15 dicembre al Pala Alpitour di Torino, il 17 al Forum di Assago (Milano) e il 23 al Palazzetto dello Sport di Roma. I biglietti acquistati restano validi per le nuove date. In tour non mancheranno i brani dell'ultimo album “Il Volo sings Morricone”.