I tre concerti del prossimo maggio all’Arena di Verona vanno ad aggiungersi agli appuntamenti già in calendario nel 2024: il prossimo aprile Il Volo sarà in tour in Cina e in Giappone e il prossimo ottobre in Germania, ma prima di tutto il trio è atteso sul palco dell’Ariston per la sua terza partecipazione in gara al Festival di Sanremo, dopo averlo vinto nel 2015 con “Grande amore” e aver ottenuto il terzo posto nel 2019 con “Musica che resta”. Il titolo della canzone con cui Il Volo parteciperà a Sanremo 2024 sarà reso noto martedì sera, nel corso della finale di Sanremo Giovani.