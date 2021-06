Il video di Vasco Rossi: “Conosco la condizione del carcere. Teniamo duro”

Vasco Rossi manda un video-messaggio a tutti i detenuti: “Conosco la condizione del carcere, ho cercato di farne tesoro per diventare più forte e di dare un senso a questa situazione anche se questa situazione un senso non ce l’ha. Tenete duro, teniamo duro”. Ecco la clip, realizzata per la maratona organizzata dalla Camera Penale “Franco Bricola”, in collaborazione con l’Osservatorio del Carcere.