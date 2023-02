Il Tango infinito di Tananai: Radio Italia Live a Sanremo e le date estive

Come ha fatto capire sui social, l'artista ha sempre più voglia di “cantare insieme come una grande famiglia”. A pochi giorni dalla sua seconda partecipazione a Sanremo, dove è entrato nella top five finale grazie alla sua “Tango”, il giovane cantautore ha rilanciato gli appuntamenti live dei prossimi mesi. Tananai sarà protagonista di una doppia tournée nel 2023, che lo vedrà esibirsi prima nei principali palasport italiani e poi, in estate, ai festival più frequentati della Penisola.