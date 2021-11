Il ritorno di Cesare Cremonini: dal 1° dicembre un #NuovoCe

“L'album è in pieno giro di giostra”, aveva fatto sapere poco tempo fa, spiegando: “Per metà è in volo sull’oceano verso l’America. Per metà è qui con me”. Oltre che a Bologna, infatti, il mixing del disco è in corso anche a New York, negli Stati Uniti: il suo titolo, al momento, è ancora sconosciuto, anche se Cesare ha confidato di averlo soprannominato “The Opera” durante la sua creazione.