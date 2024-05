Il Pagante e Fabio Rovazzi: la cassa dritta di “Maranza” su Radio Italia

“Maranza” arriva sull’onda di una strategia mediatica efficacissima, nata da un video in cui è stato messo in scena il furto del telefono di Fabio Rovazzi, proprio mentre lui stava girando una diretta per i suoi social. In poche ore il filmato è diventato virale e gran parte della stampa ha raccontato l’episodio, mettendolo anche al centro di un dibattito politico sulla sicurezza, finché Rovazzi non ha svelato che si trattava solo di una finzione pensata per lanciare questo nuovo pezzo realizzato insieme a Il Pagante, progetto multiplatino milanese nato 14 anni fa e composto da Eddy Veerus e Brancar (nomi d’arte di Edoardo Cremona e Roberta Branchini).