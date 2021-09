Il nuovo album di Vasco Rossi si intitola così

Intanto si sono aperte le prevendite dei biglietti per il concerto speciale che Vasco Rossi terrà il 20 maggio a Trento. Si tratta di un evento che andrà in scena in un affascinante e gigantesco spazio dedicato alla musica, il nuovo parco “Trentino Music Arena” in grado di ospitare oltre 100mila persone. Il concerto di Trento si aggiunge alle date del tour riprogrammate nel 2022 e già da tempo sold out.