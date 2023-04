Il matrimonio esplosivo di Nina Zilli con Danti nel video di “Innamorata F____U!”

Riguardo al videoclip, Nina Zilli ha anche raccontato: “Il video è come se fosse il prosieguo di ‘Vasco a San Siro’, sempre girato da Mauro Russo, lì Danti mi dà l'anello e in questo, invece, ci sposiamo e io sono anche incinta, un continuo tanto fantastico quanto inaspettato. Sono intervenuti dei grandi amici, perché per noi è un grande momento e ci fa sempre piacere. Avessimo avuto più tempo avremmo messo dentro altri 200 camei”.