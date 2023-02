Il bel viaggio degli Articolo 31 continua: annunciato il nuovo album

Gli Articolo 31 hanno ufficializzato l'uscita di un nuovo album di inediti. L'annuncio è arrivato dopo la prima partecipazione in trent'anni di carriera al Festival di Sanremo con “Un bel viaggio”. Ospiti al Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo di Radio Italia solomusicaitaliana, Dj Jad e J-Ax hanno rivelato che il brano sanremese è stato il primo a essere scritto per l'album: "Quando abbiamo iniziato la lavorazione dell’album in aprile, Ax come primo brano ha scritto ‘Un bel viaggio".