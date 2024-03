I The Kolors e l’appello a Kvaratskhelia: “Vieni a cantare con noi!”

Quando sul palco ci saranno loro, invece, sarà l’occasione per brindare, come spesso si vede sui canali social dei The Kolors: “In realtà, brindano solo loro!”, scherza Stash, riferendosi proprio ad Alex e Dario, con cui forma i The Kolors. Il leader della band, senz’altro, non si perderà la festa che è già in programma dopo l’importante data: “Dopo il Forum, si fa casino totale!”, assicura, svelando di avere già invitato non soltanto gli amici di Milano, ma anche quelli di Napoli. “Infatti, abbiamo noleggiato una stanza gigante del Forum per l’after party, anche se la festa sarà dall’inizio del concerto. Stiamo organizzando uno show che rimanga impresso nella memoria delle persone che saranno lì”.