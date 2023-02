I Pooh: “La nostra Amici per sempre è l’inno del Festival di Sanremo 2023”

Dai Maneskin alle tante band presenti a Sanremo, in questo momento l'idea di “gruppo” è molto forte nella musica: ma quali sono i consigli dei Pooh per formare una grande band? “Dare consigli per diventare una band come questi ragazzacci qua è complicato, perché qui c’è una bravura infinita”, spiega Riccardo Fogli, “Per chi non l’avesse capito, Facchinetti è uno dei più grandi autori viventi e poi canta e suona, Dodi Battaglia è uno dei più grandi chitarristi del mondo: metti insieme loro due. Poi questo ragazzo qua (Red Canzian, ndr), più alto di me, suona tutto e ha preso il mio posto: non era facile - non per la mia bravura, perché lui nasce più bravo di me -, però cercavano uno più carino di me e l’hanno trovato. Questo è il problema… E’ molto difficile, ci vuole pazienza, un po’ di fortuna, tanta costanza e tanto talento ma la strada presa da Amadeus permette anche a giovani gruppi di provarci”.