I Pooh in concerto anche allo Stadio Olimpico di Roma

I Pooh hanno annunciato un nuovo concerto allo Stadio Olimpico di Roma che porterà Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ancora una volta insieme sul palco sabato 15 luglio. La notizia è arrivata dopo che, in una settimana, sono stati venduti più di 50mila biglietti (30mila nelle prime 24 ore) per il live del 6 luglio allo stadio San Siro di Milano, ormai vicinissimo al sold out.