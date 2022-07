I più venduti? “Taxi Driver” di Rkomi e “Brividi” di Blanco & Mahmood

Per Rkomi, il suo Taxi Driver è stato l'album dei record e della rivelazione al grande pubblico: 5 volte disco di platino, è stato l'album più venduto del 2021. La deluxe edition Taxi Driver + gli ha dato un'ulteriore marcia in più, grazie al successo di singoli come “La coda del diavolo” feat Elodie (certificata triplo platino) e “Insuperabile”, presentata al Festival di Sanremo 2022 e certificata doppio platino.