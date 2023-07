I Negramaro danno i numeri: 4 sold out e 20mila biglietti venduti per “Back Home”

Andando con ordine, non ci sono più biglietti per gli show del 19, 21 e 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa. Questi concerti precedono di qualche settimana la data speciale “Back Home” in cui i Negramaro suoneranno veramente a pochi passi dai luoghi in cui sono cresciuti come uomini e si sono formati come band. Nell’occasione, saranno raggiunti sul palco anche da tanti ospiti e amici, come Lorenzo Jovanotti, Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello.