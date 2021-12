Guè Pequeno: il nuovo album “GVESVS” è subito Disco d'Oro

Nella lista delle nuove certificazioni, spiccano anche singoli come “Marea” di Madame, premiato con il terzo Platino per aver superato i 210mila download e streaming online. Arriva il primo Disco di Platino, invece, per “Sorriso grande” di Alessandra Amoroso e l'Oro per “Sapore” di Fedez con Tedua e per “Loro” di Marracash, traccia d'apertura del suo ultimo album “Noi, loro, gli altri”.