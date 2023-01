Guè a Radio Italia: “Imbrattare Van Gogh è una cosa assurda”

Alla base del successo dei dischi di Guè c’è anche la capacità dell’artista di scegliere i produttori giusti; lui stesso ci ha spiegato che si tratta di un passaggio fondamentale per realizzare un progetto Rap: “La scelta del produttore è fondamentale nel Rap, ti spiego perché: ci sono rapper famosissimi, anche in America, che dopo un po’ sbagliano gli album perché non sanno scegliere le basi. Nei miei album ho lavorato con tantissimi produttori, però alcuni li ho tenuti perché so che sulle loro basi funziono”. Nel caso dell’ultimo album “Madreperla", la scelta è ricaduta su Bassi Maestro: “Per fare questo album, volevo usare un produttore autentico dell’epoca che sapesse di musica, campionamento, che avesse una cultura musicale… non è che ho detto ‘Faccio un disco con Bassi’, prima ho detto ‘Faccio un disco così’ e poi, di conseguenza, ho pensato che lui era la persona giusta. E poi lo conosco bene, abita vicino a casa mia”.