Gli Articolo 31 rispondono alla richiesta di una fan su Instagram

Gli Articolo 31 “romanticoni” usano l’intervista con la nostra Redazione nel backstage di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO per accogliere l’appello di Federica, una loro fan che il 25 maggio, durante il loro ultimo concerto al Forum vorrebbe ricevere la proposta di matrimonio dal compagno. “Proviamoci”, ha detto J-Ax in questo video insieme a Dj Jad in cui hanno parlato anche del nuovo album che arriverà, dei concerti che stanno facendo a Milano, del loro fan Tiziano Ferro e dei vizi che hanno dovuto eliminare per tornare insieme.