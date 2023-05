Tiziano Ferro pronto per "l’evento più rock della musica italiana"

Il tuo tour "TZN 2023" partirà il 7 giugno e nel frattempo è uscito il nuovo singolo

I giovani mi hanno spiegato che questa cosa di aprire il CD per ascoltare il disco non funziona più: “esci da questo mondo vecchio”, mi hanno detto. Quindi anche io mi sono accodato alla moda di pubblicare un nuovo singolo, perché così non devi aspettare 3 anni prima di pubblicare le canzoni tutte in una volta in un album, ma lo puoi fare man mano. “Destinazione mare” è scritta con il mio migliore amico, che ha scritto per tante persone andate a Sanremo. Questa è la prima volta che scrive per me e domani ci sarà anche lui ad ascoltarmi.