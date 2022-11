Sono giorni di emozioni per Giuliano Sangiorgi, non solo sul palco con i Negramaro, ma anche in famiglia, con il compleanno della sua piccola Stella: la figlia, avuta dalla compagna Ilaria Macchia, compie oggi (giovedì 3 novembre) 4 anni e riceve la dolcissima dedica da parte del papà, poche ore prima di esibirsi a Bari per la terza volta consecutiva.