Ascolta la canzone di Giuliano Sangiorgi per il compleanno della figlia Stella

Se avete guardato la clip fino alla fine, avrete sentito la tenera e contagiosa risata di Stella mentre gioca con il papà. “Quella stessa risata che ho catturato nei primi tempi nella nostra casa, dove tu sei nata, registrandola, per come potevo, perpetuandola, per come sapevo: con una piccola canzone”, ha aggiunto Giuliano pensando alla figlia.