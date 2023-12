Giuliano Sangiorgi, a Sanremo per il papà: “Mi guarderai da qualche parte nel cosmo”

“Tutto è rimasto uguale o quasi”, inizia così la riflessione di Giuliano Sangiorgi in merito al ritorno dei Negramaro al Festival. In realtà, leggendo con attenzione il messaggio, le cose che sono rimaste le stesse sono ben poche. La musica è cambiata, i Negramaro da grandi amici sono passati a essere una famiglia, anche Sanremo si è rinnovato. “Quello che non è cambiato sapete cos’è?”, ha chiesto il frontman che poi ha dato anche la risposta: “La voglia di stupirmi, di bruciare sempre e di vivere di quel sogno che mi ha fatto volare alto in tutta la mia vita, quello stesso sogno che mi ha fatto costruire un mondo nuovo intorno a me, mi ha regalato giorni sempre nuovi e meravigliosi”.