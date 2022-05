Giuliano Sangiorgi, 2 concerti in una sola sera: Samuele Bersani e Brunori

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha visto in una sola sera due concerti di due amici, Brunori Sas e Samuele Bersani: lui stesso ha raccontato come sia stato possibile. Il caso di “ubiquità” si è avverato a Roma. “Tempo post apocalittico”, Sangiorgi ha iniziato a spiegare così, “La vita torna e con lei la musica. Non ero più abituato a ricevere inviti per un concerto. Come tutti, d’altronde. Non ero più abituato alla vita, quella di sempre, o almeno a quella prima di oggi”.