Torna anche quest'anno il Festival Gaber, l'importante manifestazione itinerante tra i Comuni della Toscana che avrà ancora in Camaiore la centralità degli eventi. L'evento, giunto alla 16esima edizione, ha lo scopo di diffondere e mantenere vive la figura e l'opera di Giorgio Gaber soprattutto fra il pubblico più giovane: Radio Italia è radio ufficiale

Il Festival, al via venerdì 5 luglio a Camaiore, prevede un calendario ricco di eventi gratuiti fino a esaurimento dei posti: tra artisti e ospiti del mondo dello spettacolo, figurano Ambra Angiolini, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Ex-Otago e Bebe Vio. La conclusione è in programma al Lido di Camaiore, il 3 agosto, con un’edizione speciale dello spettacolo “Le strade di notte”, ribattezzato per l'occasione “Le spiagge di notte”.

Camaiore aprirà il Festival il 5 luglio con l'appuntamento “Le strade di notte”. Due giorni più tardi il protagonista al Teatro dell’Olivo sarà Marco Morandi con il suo nuovo spettacolo “Nel nome del padre. Storia di un figlio di…”.

A inaugurare il Teatro all'aperto a Camaiore, nell'80esimo anniversario della nascita del Signor G, sarà Neri Marcorè con uno spettacolo in memoria di Gaber in piazza San Bernardino.

La seconda serata del 17 luglio avrà come protagonista Luca Carboni, che darà una sua visione molto particolare di Giorgio Gaber dopo l'omaggio in Cittadella del Carnevale di Viareggio esattamente 10 anni fa.

Il 20 luglio tornerà a Camaiore Giovanni Vernia con il suo “one man show”.

Il 22 luglio sarà la volta di Simone Cristicchi, già vincitore del premio Artisti del Teatro Canzone nella seconda edizione del Festival Gaber nel 2005.

Il 24 e il 28 luglio, Lorenzo Luporini curerà due appuntamenti con il pubblico più giovane: il primo vedrà sul palco di piazza San Bernardino gli Ex-Otago, che si sono ritagliati una data durante il loro fittissimo tour estivo; il 28 luglio toccherà invece a Cosmo.

Il 29 luglio inizia un finale tutto al femminile con la partecipazione di Bebe Vio, oro olimpico di scherma alle Paralimpiadi di Rio 2016.

L'ultimo appuntamento, prima del raddoppio al Lido di Camaiore, sarà quindi affidato ad Ambra Angiolini, che il 31 luglio chiuderà le serate nel teatro di piazza San Bernardino.

Oltre a Camaiore, il Festival Gaber 2019 vivrà anche a Montecatini, Pistoia e Livorno. A Montecatini, e in particolare alle Terme Tamerici, sarà l’occasione per mettere Giorgio Gaber in relazione a Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini, attraverso diversi eventi nel corso del mese di luglio. A Pistoia, il 26 luglio, alla Fortezza Santa Barbara si terrà invece lo spettacolo itinerante “Per fortuna c’è Giorgio Gaber”, seguito da uno speciale lungometraggio. Infine Livorno, il 2 agosto, ospiterà la prestigiosa rassegna “Effetto Venezia, Gaber, Guccini: onestà e coraggio”.