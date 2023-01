Giorgia: dopo Sanremo 2023 esce l’album “Blu”, prodotto da Big Fish

L’album uscirà quindi venerdì 17 febbraio 2023, esattamente una settimana dopo il Festival di Sanremo che la vedrà tornare in gara con il brano “Parole dette male”. Come il primo singolo “Normale”, in onda su Radio Italia solomusicaitaliana, tutte le tracce della tracklist vanteranno il “trattamento” sonoro del grande Big Fish, producer affermato e storica anima dei Sottotono insieme a Tormento.