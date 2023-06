Elodie con Joan Thiele proverà invece a portarsi a casa un altro premio dopo il David per la miglior canzone originale con Proiettili (in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa). Elodie era anche nel cast della pellicola. Levante, infine, è fra i candidati con Leggera (in Romantiche di Pilar Fogliati). “Non so cosa dire. Grazie mille”, è riuscita solamente a dire la cantante per l’emozione e l’incredulità.