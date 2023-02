Giorgia a Sanremo 2023: "Il podio? Ci saranno certezze ma anche sorprese"

Il nuovo album “Blu”, in uscita il 17 febbraio, ha un messaggio e poi c’è il tour nei teatri: “Blu è il cielo di notte, è il momento in cui si può maggiormente notare che c’è qualcosa che non finisce. Come esseri umani abbiamo sempre lo sguardo verso il basso, ma dobbiamo sollevarlo verso l’alto. Riguardo al tour, di solito il pop non va nei teatri lirici, mi piace la bellezza che c’è in questi posti. Più avanti andremo nei palazzetti”.