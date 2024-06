Gigi D’Alessio e Giuliano Sangiorgi a Napoli: l’omaggio a Pino Daniele

Come ha spiegato Giuliano Sangiorgi, l’ospitata è nata per caso durante il suo viaggio in treno per Napoli, dove questo sabato i Negramaro si esibiranno allo stadio Maradona in un concerto del loro tour negli stadi, che vede Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale. I due cantanti si sono sentiti al telefono e hanno organizzato la sorpresa: “Gigi D’Alessio lo sa: arrivati a Napoli, ci scappa sempre di suonare… è più forte di noi… ero nel treno e mi ha chiamato… e sono arrivato… e ce la siamo suonata col cuore meraviglioso di una città che pulsa forte, fortissimo…”, ha spiegato il cantante dei Negramaro.