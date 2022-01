Gianni Morandi tra Duse e Sanremo: “Il tour con Ranieri e Al Bano? Chissà”

E a sua volta ripercorre il periodo in cui l'amico era in ospedale: “Da fan di Morandi, l'ho chiamato, so che fa piacere quando ci sono problemi di questo tipo, è successo anche a me: l'avevo sentito un po' abbattuto e, quasi come gesto scaramantico, gli ho mandato questo pezzo che avevo. Ci siamo risentiti in estate e ci siamo trovati d'accordo: doveva tornare in gara a Sanremo. Non era scontato che Amadeus ci prendesse al Festival”. Oltre a essere autore per Gianni, Lorenzo ha firmato la sigla della “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino: “A me piace molto lavorare su commissione, un po' come ho fatto con Morandi, scrivendo una canzone con caratteristiche ed emozioni precise. Mi facilita le cose, se no ho una possibilità di scelta troppo ampia”.