Gianni Morandi: prima e dopo Sanremo 2022 maratona live al Teatro Duse

“Sono davvero felice di poter tornare, finalmente, sul palco del mio amato Teatro Duse, dove ho passato momenti bellissimi e serate indimenticabili”, dice Gianni Morandi, ritratto in alto da Angelo Trani, “Non vedo l’ora di tornare a cantare su quel palcoscenico per ritrovare quell’energia unica che vivo insieme al pubblico. Credo che sarà un’emozione incredibile questa volta perché, proprio tra un concerto e l’altro, sarò sul palco di Sanremo”. Il cantante di Monghidoro, a sorpresa, è tra i Big del Festival 2022 con “Apri tutte le porte”, un altro regalo che gli ha fatto Jovanotti: la canzone tra l'altro nei giorni scorsi ha rischiato la squalifica dalla gara perché l'artista ne ha pubblicata qualche nota in un video sui social per sbaglio ma fortunatamente poi si è risolto tutto per il meglio.