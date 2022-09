Gianni Morandi mostra le mani per la prima volta dopo l’incidente: la foto

Questo post e la fotografia di Gianni Morandi hanno ricevuto subito i cuori di Jovanotti, che ha coinvolto l’amico per tutta l’estate. Mentre “La ola”, il brano che Lorenzo ha scritto per lui, è sempre più una hit, Morandi ha partecipato a praticamente tutte le date del Jova Beach Party 2022, con noi di Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale, salendo sul palco e cantando.