Gianni Morandi, la dedica all'amico Jovanotti dal palco: “Ciao Lorenzo!”

Anche Gianni Morandi si è unito ai tanti artisti che in questi giorni stanno augurando una pronta guarigione a Jovanotti, operatosi dopo una brutta caduta in bici in Repubblica Dominicana. L'Eterno Ragazzo lo ha fatto direttamente dal palco di Ferrara, nei momenti finali della sesta data del suo tour “Go Gianni Go!”, con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale.