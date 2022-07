Dopo l’estate, poi, Gianni dovrà iniziare a prepararsi per un altro importante appuntamento, il Festival di Sanremo 2023, che lo vedrà alla co-conduzione di tutte le serate, insieme al Direttore Artistico Amadeus: “La sua telefonata è stata una vera sorpresa. Ho subito accettato, onorato della bellissima e stimolante proposta”, ha raccontato l’Eterno Ragazzo. “Sono stato a Sanremo tante volte in gara, altrettante volte come ospite, e per due anni come conduttore: questo sarà per me un ritorno importantissimo sul palco dell’Ariston. Non vedo l’ora di iniziare questa entusiasmante avventura!”.