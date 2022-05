Gianni Morandi: “Quando sarò al Jova Beach Party? Forse in tutte le date!”

Morandi arriva da giorni di lavoro insieme a Jovanotti, ma anche da diverse “mangiate” insieme a Lorenzo, del quale ci svela un po’ le abitudini a tavola: “Lui è molto attento, mangia molta verdura, legumi... È sempre in forma e va a duemila! Non è venuto qui perché è appena partito per gli Stati Uniti per una laurea importante di sua figlia, altrimenti sono sicuro che qui avrebbe cantato ‘Apri tutte le porte’ insieme a me”. Si tratta del brano che Jova ha scritto per la partecipazione di Gianni a Sanremo 2022, dopo il successo della loro collaborazione ne “L’allegria”, ma i due artisti hanno già in cantiere un nuovo pezzo: “Stiamo preparando una canzone e speriamo che Lorenzo torni presto dall’America, perché la dobbiamo finire!”.